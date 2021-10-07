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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Doğum gününü kutladı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Doğum gününü kutladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da konuşulduğu toplantıda Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada liderlerin Türkiye - Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldığı ifade edildi.

Ayrıca görüşmede Erdoğan, Rus liderin doğum gününü kutladı.

Öte yandan iki lider 29 Eylül Çarşamba günü Rusya Soçi'de baş baş bir görüşme gerçekleştirmişti. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Doğum gününü kutladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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