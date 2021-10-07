Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Doğum gününü kutladı Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da konuşulduğu toplantıda Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada liderlerin Türkiye - Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldığı ifade edildi. Ayrıca görüşmede Erdoğan, Rus liderin doğum gününü kutladı. Öte yandan iki lider 29 Eylül Çarşamba günü Rusya Soçi'de baş baş bir görüşme gerçekleştirmişti. Tayfun Altuntaş Editör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanputingörüşme