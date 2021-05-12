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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Filistin ve Sputnik V aşısını görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Filistin ve Sputnik V aşısını görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ,Filistin ve Sputnik V aşısının tedarikinin ele alındığı ifade edildi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Filistin ve Sputnik V aşısını görüştü

Son dakika... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ,Filistin ve Sputnik V aşısının tedarikinin ele alındığı ifade  edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

ERDOĞAN, BMGK'YI MESELEYE MÜDAHİL OLMAYA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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