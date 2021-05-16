Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile Filistin'i görüştü! İsrail'in eylem çağrısı yaptı
Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam dünyasına söylem ve eylem birliği içerisinde olması gerektiğini ve uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşı diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ruhani ile yaptığı görüşmede,uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.
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