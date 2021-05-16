Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile Filistin'i görüştü! İsrail'in eylem çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşı diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ruhani ile yaptığı görüşmede,uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Filistin'i görüştü

Erdoğan'dan Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Filistin ve Sputnik V aşısını görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü