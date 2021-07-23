SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketi yaşanan bölgeye gidiyor

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Karadeniz'de selin vurduğu Rize ve Artvin'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak olan Erdoğan namaz sonrası Rizelilere seslenecek.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

NE OLDU?

Doğu Karadeniz, yeniden sel ve heyelanların esiri oldu. Rize’de 6 kişinin can verdiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketi unutulmaya çalışılırken, Artvin’de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Şehrin Murgul ilçesinde 1 kişi sele kapılıp kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar dev bir göle döndü.

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları doldu taştı, araçlar sürüklendi. Kentte alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Artvin'i sel terketti, kalıntıları kaldı: 430 ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi kayıp!

Önüne kattığı her şeyi sürükledi! Selin vurduğu Artvin'de felaketin boyutları gözler önüne serildi