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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor. Erdoğan'ın daha sonra vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinden görüntüler:

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 13 Ağustos saat 08.00 itibarıyla Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaş hayatını kaybetti. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonrasında Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmişti.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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