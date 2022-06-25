Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'ya somut adım çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını konuştuklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK AMBORGOLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILACAK

Öte yandan Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz

NATO Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız"

NATO Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye hak verdi! İsveç ve Finlandiya'ya mesaj yolladı: " Sorunun çözülmesi gerekir"