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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bakan Soylu kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı, vatandaşı uyardı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bakan Soylu kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı, vatandaşı uyardı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, İstanbulluların yaralarını sarmaya giden Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, kente dair güncel açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşa uyarıda bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bakan Soylu kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı, vatandaşı uyardı!

Son dakika! Bakan Koca ve Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından, kentte olumsuzluklara yol açan durumlara dair açıklamalarda bulunurken, vatandaşı uyardılar.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Dün saat 15 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

Bu sürecin de üstesinden geleceğiz."


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, İstanbul'da kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğini bildirerek, vatandaşı mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkmaması hususunda uyardı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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