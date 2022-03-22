En Son Babalar Duyar'ın Mehmet Usta'sı Ali Erkazan'ın isteği duyanları hayrete düşürdü! "Yaksınlar beni"Süper Loto sonuçları 22 Mart 2022 Salı| 22.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika: 22 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuFOX TV Yasak Elma 135. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 18. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeTV8 Survivor All Star 55. bölüm full,tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeHakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan yakalama kararı çıkan Ciciş Esra Ersoy tutuklandı! "Herhalde benimle ilgili fantezilerini anlatmış"Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!Son dakika| Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı?Son dakika! AFAD duyurdu! Marmara depremi resmen geliyor! Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında daveti üzerine Türkiye'ye gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, resmi törenle karşılandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

İletişim Başkanlığının bilgilendirmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ankara'ya geldi. Daha sonra Rutte'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANA KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

MUHALIF ALAYI TÖREN KITASI'NI SELAMLADI

Erdoğan ve Rutte'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Hollanda Milli Marşı çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

İKİ LİDER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TÖRENE KATILANLAR

Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyarette Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT