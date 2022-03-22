Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'de

İletişim Başkanlığının bilgilendirmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ankara'ya geldi. Daha sonra Rutte'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANA KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

MUHALIF ALAYI TÖREN KITASI'NI SELAMLADI

Erdoğan ve Rutte'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Hollanda Milli Marşı çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İKİ LİDER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TÖRENE KATILANLAR

Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyarette Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.