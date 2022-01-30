Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TRABZON YÜRÜRSE TÜM TÜRKİYE YÜRÜR"

"Trabzon'da bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Trabzonluyla bugüne kadar aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile birlikte Trabzon'u da hak ettiği eserlere hizmetlere yatırımlara kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz.

"PEKÇOK YATIRIMIN AÇILIŞINI BUGÜN YAPIYORUZ"

"Bugünde toplam değeri 2 milyar lirayı geçen 95 kalem eserin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz."

ULAŞTIRMADA 443 MİLYON LİRALIK YATIRIM

"Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz."

"Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de başa çıkarız."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BELEDİYELERE DOLDURDULAR"

"CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular."

"BAY KEMAL HANİ NAMUS HANİ ŞEREF?"

"Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref? Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan!"

"AÇTIĞIM DAVALARIN HEPSİNİ KAZANIYORUM, ÇÜNKÜ YALANCI"

"Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız."

Detaylar gelecek...