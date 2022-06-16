Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile asgari ücreti görüşüyor!

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücreti görüşüyor...



Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı gazeteciler tarafından takip ediliyor.