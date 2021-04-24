SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı. Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." sözleri ile başladı.

Operasyon hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir." dedi. Açıklamasına devam eden Erdoğan, Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin geleceğinde terör örgütüne yer olmadığını bildirdi.

"MEHMETÇİĞİMİZİN KARŞISINDA DAYANABİLECEK HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ"

Sığınak, mağaralar ve barınaklarda saklanan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması ayrı bir iftihar vesilesidir." dedi. Terörün kökünü kazıma konusunda kararlı olduklarını dile getiren ve milleti terör belasından kurtaracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesinde şu sözlere yer verdi: "(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır"

(AA)