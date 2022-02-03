Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptıkları görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında diplomasi vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

"BU TARİHİ BİR OLAY"

"Tam 30 yıl önce Türkiye ve Ukrayna diplomatik ilişkileri tesis ettiler. . Ülkelerimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladılar, bu tarihi bir olay. Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor."

"EGEMENLİĞİMİZE DESTEĞİ İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Serbest Ticaret Anlaşması da bu hedefe beklediğimizden hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze desteği ve Kırım'ın kurtarılması için gösterdiği destek nedeniyle sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

"BUGÜN BAYKAR MAKİNE İHA'LARI UKRAYNA'DA OLACAK"

Savunma sanayini özellikle ele aldık. Savunma projelerini hayata geçirmek, ortak teşebbüsleri kurmak. Bugün Baykar Makina İHA'ları Ukrayna'da olacak. Biz aynı zamanda enerji zamanda enerji sektöründe etkileşimimize yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz.

Kovid-19 sebebiyle uygulamaya konulan tüm kısıtlamalara rağmen yaklaşık 2 milyon turistimiz rekor kırdı. Ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Bunlar devletlerimizin kardeşliğini garanti eden, halklarımızın dostluğu için sağlam dayanaklardır.

"BU ZİYARET UKRAYNA'NIN DOSTUNUN KİM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin başkonsolosluklarını açma inisiyatifini destekliyoruz. Biz de Antalya'daki Ukrayna konsolosluğunu başkonsolosluğuna dönüştürerek vatandaşlarımızı daha aktif korumaya gayret göstereceğiz. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostu kimin olduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacak aynı şekilde her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

"Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağ duyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

"BİZİ HEDEFE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM"

"Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe taşıyacağına inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlardan bir tanesi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki altyapı projelerini başarıyla sonlandırmaları bizi gururlandırıyor."

"YENİ REKORLAR KIRACAĞIMIZA EMİNİM"

"Turizm alanındaki işbirliğimiz giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Ülkelerimizin arasında tarihi dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumu değerlendirdik."

"EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bugünkü toplantılarımız, imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşıma irademizin birer sembolüdür. İkili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum. Kıymetli dostuma nazik ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekrarlıyorum."