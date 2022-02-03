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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması! "Bizim mahkemelerimizi tanımayanı, biz de tanımayız!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması! "Bizim mahkemelerimizi tanımayanı, biz de tanımayız!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitmeden hemen önce basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Osman Kavala davasına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması! "Bizim mahkemelerimizi tanımayanı, biz de tanımayız!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Osman Kavala davasına ilişkin ise,  "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması! Bizim mahkemelerimizi tanımayanı, biz de tanımayız!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. İkili konuları görüşeceğiz."

"Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler kat etti. Salgına rağmen 2 milyon Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora ulaştık."

"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz."

"Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum."

(Osman Kavala Davası) "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi ilgilendirmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması! Bizim mahkemelerimizi tanımayanı, biz de tanımayız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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