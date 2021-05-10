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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ele alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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