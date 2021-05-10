Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.