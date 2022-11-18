Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! Türkiye'ye doğalgaz merkezi kurulacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi sonrası kritik bir görüşmeye imza atarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan (Putin’in doğalgaz merkezi kurulması teklifi) ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.
RUS VE ABD İSTİHBARATININ TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'deki temaslarının arazide kontrolsüz tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını belirtti.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.
TAHIL KORİDORU
Görüşmede süresi 120 gün uzatılan tahıl koridoru anlaşması, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da görüşüldü.