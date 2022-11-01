Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!

Rusya'nın Ukrayna ile devam eden tahıl anlaşmasını askıya alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!

ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!

PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!

LİDERLER NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada tahıl koridoru anlaşmasına değinerek, "Dünya buğday üretimimin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz." demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin askıya aldığı tahıl koridoru anlaşmasına bugün yaptığı açıklamada değindi. Ukrayna'dan çıkan tahılın en fazla yüzde 5'inin yoksul ülkelere ulaştırılabildiğini ifade eden Putin, anlaşmayı en yoksul ülkelerin çıkarı için kabul ettiklerini belirterek, "Son saatlerin ve son günlerin verilerini hatırlamıyorum ama şöyle görünüyor, tahılın yüzde 34’ü Türkiye, yüzde 35 ve hatta biraz daha fazlası Avrupa Birliği ve sadece yüzde 3-4’ü, belki yüzde 5’i en yoksul ülkelere ulaştırıldı" dedi.

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