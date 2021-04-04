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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı kararı!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı kararı!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı kararı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

104 emekli amiral gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiri sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.

AK Parti MYK'nın yarın saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 15:00'te Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir"

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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