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  3. Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşuyor! (canlı yayın)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşuyor! (canlı yayın)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşuyor!

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşuyor! (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün burada bizi bir araya getiren yunus Emre'nin asırları aşıp gelen kahramanlığıdır. Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri farklı diller, kültürler ortaya çıkmıştır Farklı lisanlar insanlığı buluşturan lisanlardır. Türkçemiz başka güzeldir.

Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini, Anadolu'nun irfanını dünyanın dört bir yanına taşıyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz üzerine yağan belayı defederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kur'an ile güzelleştirdi.

Yazı dilimiz ile konuşma dilimiz arasında fark oluşmuştu. Çabalarla yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı. Yeni kelimeler düşünce ufkumuzu da daralttı. Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.

Sosyal medyada kullanılan dil Türkçemiz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız."

 

 

 

Detaylar geliyor...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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