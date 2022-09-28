Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya- Ukrayna arasındaki esir değişiminin başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesiri yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

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Ukrayna'nın Rusya kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla iki ülke arasında savaş esirleri takas edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in özellikle istediği bir isim kurtarılmış ve bu ülkeye yollanmıştı.