Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna arasındaki esir takası, Zaporijya Nükleer santralindeki durum, tahıl ihracı ve savaşın sonlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya- Ukrayna arasındaki esir değişiminin başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesiri yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

Ukrayna'nın Rusya kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla iki ülke arasında savaş esirleri takas edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in özellikle istediği bir isim kurtarılmış ve bu ülkeye yollanmıştı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Memnuniyetini dile getirdi

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