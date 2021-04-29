Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları başını yaktı: Canan Kaftancıoğlu tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
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Kaynak: TRT Haber