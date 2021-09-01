Son dakika | Ankara'ya yeni proje! Erdoğan 'kararlıyız' diyerek açıkladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemiz milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yeni adli yılı karşılıyor olmamızı ayrıca önemli görüyorum. Son 20 yılda adalet teşkilatımızın fiziksel çevresini değiştiren yapısını gösteren yeni bir örneğini daha sizlerle şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ın da atılan ve 191 dönümlük arazi üzerinde kurulan bu bina.. Toplam 10 bloktan oluşan Yargıtay binamız çalışanların, ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye donanıma sahiptir."

ERDOĞAN AÇIKLADI: ANKARA'YA YENİ PROJE

Sadece Yargıtay'ın yeni binasına değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya mesaj veriyor.

Ankara'ya şanına yakışır bir adliye binası kazandırmaya kararlıyız.

"SÖZÜM ONA YARGI MENSUPLARINA DA RASTLADIK"

Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Adalet sistemini geliştirme için atılan her adım bizim için değerlidir. Bunun için bizim kadim kültürümüzde... Bu açıdan bakıldığında adalet dağıtanların sorumluluğu büyük, yükü fazla vebali ağırdır. Yakın tarihimizde millet için çalışmaktan bir haber sözüm ona yargı mensuplarına da rastladık. Asıl görevini bırakıp darbecilere, cuntacılara selam duranların... Yine bir sağdan bir soldan diyerek emirle gençleri dar ağacına gönderenler hafızamızdadır.

Sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi gözümüzün önündedir. Son halkasını FETÖ'cü hainler sergilemiştir. Bu alçak örgütün hakim görünümlü mensupları adaleti en rezil şekilde temsil etmeye kalktılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başaramadılar. Çünkü zulüm ile aba olunmaz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dimdik ayakta duran, ne kendi içlerinde hainlerin pusularına görevlerini hakkı ile yerine getiren tüm hakim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de 15 Temmuz demokrasi tarihimizde yargı kültürü bakımında dönüm noktası niteliğindedir.

Hakkın milletin devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız Cumhuriyet tarihimizde ilk defa darbe girişimine karşı hukuku işlettiler. Bu onurlu duruş Türk yargısı önünde beyaz sayfa açmıştır. Bir kez daha bu kutlu mücadele emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum."

Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması