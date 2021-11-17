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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 ve faiz kararı açıklaması!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 ve faiz kararı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetteki 50+1 tartışmalarına ilişkin olarak," Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur" dedi. Erdoğan, Merkez Bankasının vereceği faiz kararına ilişkin ise," Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." diye konuştu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 ve faiz kararı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

Merkez Bankası Eylül ayında faizleri yüzde 19'dan 18'e, Ekim ayında ise yüzde 18'den 16'ya düşürmüştür. Merkez Bankasının yıl sonuna kadar faiz indirime yapmaya devam etmesi bekleniyor. 

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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