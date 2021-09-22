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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması! Sayılarını verdi, net konuştu: Fazlasına gücümüz yetmez

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması! Sayılarını verdi, net konuştu: Fazlasına gücümüz yetmez

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan göçmenlerle ilgili olarak," ABD, Afgan mülteciler konusunda sorumluluklarını getirmiyor. " dedi. Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen olduğunu ifade eden Erdoğan," Daha fazlasına gücümüz yetmez" diye konuştu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması! Sayılarını verdi, net konuştu: Fazlasına gücümüz yetmez

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul'u kapsamında bulunduğu ABD'de  Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. 

Erdoğan tamamı Pazar günü yayımlanacak olan mülakatta, Afgan göçmenler hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez."

"ABD ORADA 20 YILDIR NEDEN VAR?"

Afganistan'dan çekilen ABD'nin Afgan göçmenler için daha fazlasını  yapmasını gerektiğini ifade ederek, " 'ABD orada 20 yıldır neden var?'  Önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." diye konuştu. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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