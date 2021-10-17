Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkan ifadeler;

"Önemli adımlar atacağız. Ziyaretlerimiz kapsamında meclis hitabımız da olacak. Karşılıklı ziyaretlerimiz ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu."

"İlişkilerimizi daha ileriye nasıl götüreceğimize ilişkin değerlendirmelerimiz olacak."

"Kılıçdaroğlu MB sana randevu vermeden nasıl o binaya gidersin? Görüşme çıkışında halen daha basını kandırmaya devam ediyorsun"

"Heves ettikleri vesayet günleri geride kaldı. Kılıçdaroplu'nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi açıkça suçtur!"

ANKET SEÇİM SONUÇLARI

"Gerçekçi anketler, yalan anketlerin sonuçlarını millet gözü önüne serecektir"

"Yapılan anketler, son seçimlerde bırakın kazananı bileni, çıkan sonuçlarla yakından uzaktan alakası bile olmadığını göstermiş oldu."

"Anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada."

"Anketlerle millete psikolojik operasyon çabası var.

detaylar geliyor...