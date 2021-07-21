SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan 42 yaşındaki Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi.

Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haberi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşarak," Allah eşine sabır versin, nur içinde yatsın" notu ile kamuoyuna duyurdu.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Alişan'dan ilk açıklama geldi: Canımın yarısı, kardeşim, her şeyim... Sanat camiasından destek mesajları yağdı!