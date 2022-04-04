Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Türk siyasetinde iz bırakan isimler arasında yer alan, başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılında anıldı.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun…"