Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı konusunda açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda yapılan açıklamalara bir yenisi eklendi. Kazakistan programı sonrası Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı konusunda konuştu.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YERE SAĞLAM BATAN ADIMLARI ATACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Partili isimlerin asgari ücret zammı konusunda çalışma yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

BAKAN BİLGİN: ENFLASYONUN TAHRİBATINI KALDIRACAK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda asgari ücret konusunda açıklama yapmıştı.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

İlgili Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları ve rakamlar ortaya çıktı: En az 7 bin 700 TL
Asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları ve rakamlar ortaya çıktı: En az 7 bin 700 TL
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız
Son dakika | Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Son dakika | Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Asgari ücret için olay tahmin! İki kez zam yapılacağını söyledi, oran verdi
Asgari ücret için olay tahmin! İki kez zam yapılacağını söyledi, oran verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü önemli açıklamalar! "Uluslararası bir dağıtım merkezi olacak"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü önemli açıklamalar! "Uluslararası bir dağıtım merkezi olacak"
HDP'li vekillerin olduğu araç, taksiyle çarpıştı! Taksi şoförü hayatını kaybetti
HDP'li vekillerin olduğu araç, taksiyle çarpıştı! Taksi şoförü hayatını kaybetti
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son Haberler
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama
2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama
Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!
Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!
MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi
Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu
Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!
Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı