Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda yapılan açıklamalara bir yenisi eklendi. Kazakistan programı sonrası Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı konusunda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YERE SAĞLAM BATAN ADIMLARI ATACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Partili isimlerin asgari ücret zammı konusunda çalışma yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

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BAKAN BİLGİN: ENFLASYONUN TAHRİBATINI KALDIRACAK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda asgari ücret konusunda açıklama yapmıştı.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."