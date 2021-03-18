SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

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Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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