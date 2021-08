Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozkurt ilçesinde önemli açıklamalar! Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Bozkurt Yeni Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti. Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada devlet ve kurumların yaraların sarılması için tüm olanaklarını seferber ettiğini belirtirken yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Yoğun yağışlar Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde büyük sel felaketlerine neden oldu.

Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Bu arada maalesef ölen kardeşlerimiz var. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor.

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika'sı da Kanada'sı da Almanya'sı da böyle. Her bu tür felaketlerle boğuşuyor. Temennimiz o ki bunlarla boğulurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan yangınları yaşadık.

Antalya, Muğla'daki yangın felaketlerini biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik.

Birkaç gündür Kastamonu ve çevresindeki illerde hayatını kaybedenlerin üzüntüsü milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz.

Aşından yemeğe ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor.

"DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ KAYBI TELAFİ EDECEK GÜCE, İMKANA, KARARLILIĞA SAHİPTİR"

Ben dün ekranda izledim, bütün kardeşlerimizi evlerin damlarından kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin nasıl kurtardıklarını izledim. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Mağdur durumda olan yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar.

Ben bu operasyonda görev alan tüm kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Bu operasyon gözlerimiz yaşlı olarak kadın erkek çocuk demeden sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.

Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayollarımız çalışmaktadır. Elektrik kesintisi olan yerlerde bir an önce enerji akışı sağlamak için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yapılan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlamıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gerekli mobil istasyonlar ihtiyaç duyulan evlere ulaştırılmıştır. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple sürmektedir.

Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik.

3 İL GENEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

"Genel hayata etkili olan afet bölgesi ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop. "

Felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, paylaşma hasletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan tipler çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bu konuda bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Biz işimize bakacağız. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım. ama onlar hala gelip de Erdoğan'a nasıl vurayım da ona yara vurayım. Yara veremezsiniz.,

Biz milletle beraberiz, milletle de beraber yola devam edeceğiz. Biz bir ölür, bin diriliriz. Şu afetleri de aşıyoruz, aşacağız. Antalya'yı, Manavgat'ı her yeri gördünüz. Amerika'sı, Rusya'sı yangınların altından kalkamadılar hala biz 20 günü bulmadan bu afetlerden büyük oranda kurtulduk. Gece gündüz demeden bakan arkadaşlarım oradan çıkmadılar.

"TEK YÜREK HALİNE GELMEYİ HAMDOLSUN BAŞARIYORUZ"

Geçmişte depremler, işte yine yangınlar şimdi de seller vesilesiyle tek yürek haline gelmeyi hamdolsun başarıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de bu bozguncular ülkemizi kötülemek, milletimizin arasına fitne sokmak için ortaya çıkabiliyorlar. Yaşadığımız ortak üzüntülerimiz de birliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir.

Evlatlarımıza daha iyi bir ülke bırakmanın gayreti içindeyiz. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz.

Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Bugüne kadar nice oyunları bozmuş bir millet olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız.

Sel felaketinin izlerini süratle silerek bugünleri en kısa sürede geride bırakacağız. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır.

"BAKANIMA SÖYLEDİM, ARTIK DÜZ KÖPRÜ DEĞİL, KEMER KÖPRÜ"

DSİ yarın çalışmasına başlıyor. bunlar bizim işimiz, siz rahat olun. Gelirken helikopterde de Adil Bakanıma söyledim, artık düz köprü değil, kemer köprü. Kemer köprü yapmak suretiyle ağaçlar geliyor, buraları tıkıyor. Betondan öte taş köprü olarak da bunların köprü altlarından gitmelerini sağlamış olacağız. Bakanlık proje çalışmalarını yürütüyor. Hep yanınızda olacağız.

"KÜLLERİMİZDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Ülkemizi gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. 19 yılda bu ülkeye her alanda kazandırdığımız sağlam altyapının üzerinde güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası için her zamankinden daha ok çalışıyoruz. Ormanlarımız yandı, bitmedi ki şimdi 19 senede biz bu ülkede 5.5 milyar fidan değil ha ağaç diktik. Nasıl diktiysek gene dikeceğiz. Ve küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Ne yangın ne sel bölgelerine giderler, rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanım burada. Biz bu konutlarımızı ne kadar zamanda bitirmeyi hedefliyoruz? Burayı da diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıktan sonra Antalya'da Rize'de verdiğimiz söz gibi inşallah bir yıl içerisinde buradaki konutları bitireceğiz.

Süratle elektrik vermeye başladılar, bir çok yerde elektrik verilmeye başlandı. Su da verilmeye başlandı.

BOZKURT VE ABANA'YA DOĞAL GAZ GELECEK

Bozkurt'ta doğal gaz yok mu? Bakanım burada. Bozkurt için şu anda kendisine talimatı verdik ve doğal gazla ilgili çalışmaya hemen başlayacak. Abana ile beraber inşallah Bozkurt'u da doğal gaza kavuşturacağız.