Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL tazminat davası

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yapılan suç duyurusunda, CHP'li Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını gerekçe göstererek CHP antetli bir kağıt üzerinden yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' şeklinde hakaret edildiği kaydedildi.

"VİCDANLARI RAHATLATMAK ADINA DAVA AÇMA ZORUNLULIĞU HASIL OLMUŞTUR"

İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen manevi tazminat talepli suç duyurusunda, "Cumhurbaşkanı'na basın açıklaması ile hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak kamu vicdanlarını da rahatlatmak adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

500 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Suç duyurusunda Canan Kaftancıoğlu'nun 500 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.