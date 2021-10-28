Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” Programı'nda flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin binlerce yıllık serencamını bu coğrafyada, son bir asrını da Cumhuriyetle yaşadık. Hiç şüphesiz Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı bu dönemde milli iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır. AK Parti olarak hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir.

Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, kültürün, inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık.

Engin birikimi ve ferasetiyle cihan devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Haymi Ana'dan Nene Hatun'a kadar bu izleri kesintisizi takip etmek mümkündür. Milli Mücadele'nin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter.

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, ölüm kusan sokakların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız."

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