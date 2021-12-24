Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi üzerinden yapılan manipülasyonlara ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında ekonomideki yeni yol haritası ve gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomi üzerinden yapılan manipülasyonlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanılan sürecin söz konusu iddiaların gerçekdışı, yanıltıcı, maksatlı ve manipülatif olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Merkez Bankası'nın itibarını kırabilecek asılsız haberler yayılamayacağını, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapılamayacağını vurgulayan Erdoğan, finansal piyasalarda manipülasyonun suç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçekdışı, tamamen yanıltıcı, maksatlı ve manipülatif olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır, hem de birkaç saat içerisinde. MB'nin itibarını kırabilecek asılsız Haber yayamazsınız, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız. Finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Söylediğiniz, MB'de başkanlık yapmış olan zat da şu anda bu suçu işlemiştir. MB'de başkanlık yapacaksın, kalkacaksın, bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da hesaba çekecekler. 'Durmuş paranın, ben evin patronuyum' diyor, geçmişte yapılan haber. Bundan dolayı da kendisiyle ne dalgalar geçtiler, ayakkabılarla ilgili. Biz savunduk, düştüğü hale bak. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler.

"AMACI DIŞINDA KULLANILAN KREDİLER KONUSUNDA İLGİLİ KURUMLARIMIZ GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPIYOR"

Proje bazlı kredi temin edip sonra krediyi farklı şekilde kullanan sözde iş adamları var. Bunların üzerine gitmek de bizim görevimiz. Salgın döneminde olağanüstü şartlardan dolayı ilave kontrol veya kısıtlar olmaksızın işletmelerimize birçok destek paketiyle finansmana erişim imkanı sağladık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ekonomik yavaşlamanın ve salgının olumsuz etkilerini gidermek için çeşitli tedbirleri ve destekleri devreye aldık. Üretim ve istihdamın devam etmesi için hem bireylerin hem şirketlerin krediye erişim imkanını kolaylaştırdık. Ancak bazılarının kısa vadeli, kar amaçlı, farklı amaçlarla kullanıldığını biliyoruz. Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor."

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