Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.
Dilekçede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılarak, kamu davası açılması talep edildi.