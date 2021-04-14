SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Başbakan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde hayatını haybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını haybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.
Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut kimdir? Nereli? Yıldırım Akbulut kaç yaşında ve neden öldü?
Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021
Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/geQNkBzMLO
Türkiye'nin 20. Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
SON DAKİKA! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti