SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Başbakan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı! Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde hayatını haybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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