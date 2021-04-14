SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" diye kaydetti.

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