Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Burs ve krediler artırıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türk Lirası mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara için de vergi müjdesi verdi.

Yaptığı konuşmanın sonlarına doğru üniversite öğrencileri için de bir müjdesinin olduğunu belirten Erdoğan, burs ve kredilerin artırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans bursunun, AK Parti, iktidarı devraldığında 45 lira olduğundan bahsederek bu yıl içerisinde de bu miktarın lisans için 650 TL, yüksek lisans için 1300 TL, doktora için de 1950 TL olduğundan söz etti.

2022 yılı için burs ve kredilerde yeni rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamanın ardından sözlerine son verdi. Buna göre, 2022 yılı için burs ve krediler lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkartıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350... Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura müjde!

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