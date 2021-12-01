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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin önemli bilgileri aktardı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden ekonomiye ilişkin önemli bilgileri aktardı.

Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyrek büyümesinin  yüzde 7,4 olarak açıklandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer aldığımızı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz kardeşlerim….

Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı.

Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı.

Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır.

Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83’ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95’i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor.

Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz.

Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarla, tesislerle çalışıyor, üretiyoruz.

İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

Şu anda tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışındayız.

Ülkemizi, hemen kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlarla sonuçlanacak yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.

Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz.

Türkiye’yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız.

Hep birlikte;
Çalışacağız, daha çok çalışacağız…
Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz…
Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz...
Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İlk sırada yer alıyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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