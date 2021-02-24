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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş fezleke açıklaması!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş fezleke açıklaması!

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin olarak "Süreç neyse aynen işleyecektir. Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar." ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş fezleke açıklaması!

Son dakika haberi... Meclis Başkanı Şentop, milletvekilleri fezlekelerine ilişkin, "Dün akşam itibarıyla 33 fezleke Meclise ulaştı. İçlerinde HDP milletvekillerinin de fezlekeleri var" dedi.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin olarak "Süreç neyse aynen işleyecektir. Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar." ifadelerini kullandı. 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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