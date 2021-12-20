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  3. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki bakan ile kritik görüşme! Asgari ücrete getirilen vergi muafiyetinin genişletilmesi masada

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki bakan ile kritik görüşme! Asgari ücrete getirilen vergi muafiyetinin genişletilmesi masada

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirecek. AK Parti kaynaklarına göre görüşmede asgari ücretlilere getirilen vergi muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki bakan ile kritik görüşme! Asgari ücrete getirilen vergi muafiyetinin genişletilmesi masada

Son dakika...Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldıran yasa tasarısı Mecliste görüşülmeye başlarken, vergi muafiyetinin genişletilmesi konusunun değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Detaylar gelecek... 

Tayfun Altuntaş
Editör
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