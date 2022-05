Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya için sert sözler: Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kütüphane Söyleşi'nde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri değerlendirdi, gençlerin sorularını yanıtladı.

"NATO İÇERİSİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OLMASINI KABUL EDEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya katılmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya için," NATO bir güvenlik örgütüdür. İçerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK ve ve YPG’ye ev sahipliği yapıyor. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler" diye konuştu.

Erdoğan bu ülkelerin NATO'ya katılma kararlarına hayır diyeceklerini ilgili isimlere ilettiklerini kaydederek," Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşının durdurulması için sürdürülen müzakere görüşmelerine değinerek, " Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için başvuru yapmış, Türkiye iki ülkenin NATO'ya katılmasını veto etmişti. Bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bu konuya ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Her ne kadar NATO ve Avrupa Birliği içinde her türlü şımarıklığı sergileyen, kendisine tahsis edilen devasa kaynakları istismar eden kimi ülkelere sınırsız hoşgörü gösterseler de müttefiklerimizin bizim bu yaklaşımımızı paylaşmadıkları çok açıktır. NATO içindeki müttefiklerimizin bize karşı sergiledikleri tüm bu tavırlara rağmen biz İttifak içindeki sorumluluklarımızı bihakkın yerine getirmeyi hep sürdürdük. Bugün de İttifak’ın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkelerin başında geliyoruz. Ama bu önümüze getirilen her teklife ‘evet’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. NATO’nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır. Hem PKK-YPG terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiriyle tutarsızlıktır.

Daha şurada Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç'te yapılanlar... Bunları biz görmeyecek miyiz? İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hâle getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı. Ne ile? Yunanistan ile. Yunanistan ve Fransa, NATO'dan çıkmışlardı sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman 'evet' dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, kusura bakma. Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, 'Boşuna yorulmasınlar.' dedim. Gerek yok, tavır ortada. İsveç'te hâlen yürüyorlar ve bu yürüyüşler devam ediyor. Bütün paçavralarıyla beraber yoldalar. Aynı şey Almanya'da devam ediyor, bütün paçavralarıyla beraber ve bunlara her türlü desteği maalesef kendileri ile uzun uzadıya konuştuğumuz halde vermeye devam ediyorlar. Türkiye artık bu işe onların baktığı gibi bakmayacaktır."