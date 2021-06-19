SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi

Son dakika haber...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da otel açılışında konuştu. Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunarak turizmden ekonomiye kadar önemli bilgiler paylaştı. Aşılama hakkında olumlu gelişmelere değinerek, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörünün gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında "Yatırımcıların morallerinin yerinde olduğunu görüyoruz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcılarımızın meseleleriyle ilgilenip, gece gündüz çalışıyoruz. Kazan-Kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarıya çıkaracağız. Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

"PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısından sonra ulusal seslenişte müjde vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan, Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması konusunda, "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim." ifadelerini kullandı.