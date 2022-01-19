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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kredi' müjdesi: Paketin hazırlığı bitmek üzere

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kredi' müjdesi: Paketin hazırlığı bitmek üzere

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığının bitmek üzere olduğunu aktardı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kredi' müjdesi: Paketin hazırlığı bitmek üzere

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 45 dakika süren Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası Korumalı Mevduat Sistemine 163 milyarlık geçiş yapıldığını duyurdu.

Canlı yayında yaptığı açıklamada kredi müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere." 

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Aralık'ta panik havasını dağıttık"

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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