Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik diplomasi! Boris Johson ile görüştü

Son dakika... İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede iki liderin görüşmede, bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Ayrıca, Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, turizm sezonu için Johnson'a nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.,

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye-İngiltere ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu adımların 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

KIBRIS MESELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.