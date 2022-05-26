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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'ya katılma başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın durumu ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmenin detaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştuSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Macron'la Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu konuştu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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