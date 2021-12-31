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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halinde bulunan gemilerin çalışanları ile havadaki uçakların pilotlarının yeni yılını kutladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güney" adlı Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yapılan uçuş kapsamında beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz semalarında olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarını tebrik ederek yeni yıllarını kutladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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