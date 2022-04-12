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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen açıklamalar! "Fiyatlardaki yükselişin belini kıracağız"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen açıklamalar! "Fiyatlardaki yükselişin belini kıracağız"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak "Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen açıklamalar! "Fiyatlardaki yükselişin belini kıracağız"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazan ayının rahmeti, mağfireti, affı, bereketi milletimizle birlikte tüm Müslümanların, tüm insanlığın üzerine olmasını cani gönülden temenni ediyorum. Maalesef son yıllarda ramazan aylarını hep sıkıntılı gündemlerin eşliğinde buruk bir şekilde geçiriyoruz.

Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi hala düzeltilebilmiş değildir. Tam tersine Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Geniş bir alanda giderek ağırlaşan sorunlar zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden sarsıyor.
Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür. Kendi kısır ve küçük hesapları üzerinde kaybolup, dünyada olup bitenleri takip edemeyecek kesim varsa da biz tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Şimdi Ukrayna-Rusya savaşıyla yeni boyutlar kazanarak devam eden küresel krizi fırsata çevirecek adımları da atıyoruz. Türkiye her iki tarafla da yakın ilişkilerini sürdüren ve sorunun çözümü konusunda somut ilerlemeler sağlanmasını temin eden yegane ülkedir.

Siyasetteki kazanımlarımızın, ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisi haline getirmede konusundaki itici güç olması konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz.

Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere dengeleri sarsan Rusya-Ukrayna krizinin sonuçlarını derinden hissediyoruz.

Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz.

Kamunun denetim ve yaptırım yetkilerini kullanarak serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz.

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz

Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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