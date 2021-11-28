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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı paylaşımı!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı paylaşımı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz'in vefatı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı paylaşımı!

Son dakika haberi... Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz'in vefatı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 

Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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{TITLE_STRIP}Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaşamını yitirdi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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