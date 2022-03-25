Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında yapılan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Zelenskiy ile bir görüşmem olacak. Putin ile hafta sonu veya hafta başı bir görüşmem olabilir. NATO’daki görüşmelerin değerlendirmesini yapacağız.

GIDA SORUNU YAŞANACAK MI?

Gıda güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Ramazanla birlikte inşallah vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız.

Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır.

MACRON'UN NATO AÇIKLAMALARI

Demek ki NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmemiş. O çok talihsiz bir açıklamaydı. Macron şu anda NATO içinde en aktif rolü oynayan liderlerden biri durumunda.

TÜRKİYE - İSRAİL İLİŞKİLERİ

İsrail Başbakanı Bennett'in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir.

İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir.

(Enerji alanında) Görüşmelerden inşallah dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, devamında açıklamasını yapacağız.

ASGARİ ÜCRET

(Asgari ücret) Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

Devamı gelecek...