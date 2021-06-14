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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya kritik mesaj!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya kritik mesaj!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki oturuma video mesaj gönderdi. Liderlere seslenen Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik." dedi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya kritik mesaj!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki oturuma video mesaj gönderdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından önemli satır başları:

"Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır."

PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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