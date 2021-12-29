Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 'Hayırlı olsun' diyerek bizzat duyurdu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklama ile öğretmenlere müjdeli haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."